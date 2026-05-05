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Mandragora, l’agente non ha dubbi: “Molto felice, resterà alla Fiorentina”

Mandragora
Il rinnovo ancora non c'è, ma la permanenza di Mandragora in viola sembra sempre più probabile, almeno a sentire il suo agente
Redazione VN

Stefano Antonelli, agente di Rolando Mandragora è intervenuto nel corso degli "Adicosp Awards":

Non ho dubbi: resterà alla Fiorentina. Rolando ha altri due anni di contratto e lui è molto felice in Viola, sta benissimo come uomo e come atleta.

La Fiorentina tra presente e futuro

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Paratici? "La Fiorentina è stata bravissima a prenderlo subito. Se fosse libero oggi, avrebbe almeno 3 o 4 offerte da top club europei e italiani. La Roma lo avrebbe cercato per prima. È un anno zero, dove l'unico obiettivo era la salvezza, ma il vero lavoro di Paratici inizierà a vedersi dal prossimo anno. Gli hanno fatto 4 anni e mezzo di contratto, una mossa lungimirante".

Vanoli o Grosso? "La Fiorentina il prossimo anno cambierà molto l'organico. Potrebbe esserci un pensiero conservativo: Vanoli ha capito l'ambiente e ha fatto un lavoro più che dignitoso. Dall'altra parte Fabio Grosso, un mio storico calciatore che ha fatto un campionato strepitoso. Ha saputo gestire un'icona come Matic e contemporaneamente valorizzare i giovanissimi. È sicuramente un allenatore da Fiorentina. La scelta dipenderà da che tipo di squadra vorranno costruire: per Vanoli serve un certo organico, per Grosso un altro".

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