Stefano Antonelli, agente di Rolando Mandragora è intervenuto nel corso degli "Adicosp Awards":
il procuratore
Mandragora, l’agente non ha dubbi: “Molto felice, resterà alla Fiorentina”
Non ho dubbi: resterà alla Fiorentina. Rolando ha altri due anni di contratto e lui è molto felice in Viola, sta benissimo come uomo e come atleta.
La Fiorentina tra presente e futuro—
Paratici? "La Fiorentina è stata bravissima a prenderlo subito. Se fosse libero oggi, avrebbe almeno 3 o 4 offerte da top club europei e italiani. La Roma lo avrebbe cercato per prima. È un anno zero, dove l'unico obiettivo era la salvezza, ma il vero lavoro di Paratici inizierà a vedersi dal prossimo anno. Gli hanno fatto 4 anni e mezzo di contratto, una mossa lungimirante".
Vanoli o Grosso? "La Fiorentina il prossimo anno cambierà molto l'organico. Potrebbe esserci un pensiero conservativo: Vanoli ha capito l'ambiente e ha fatto un lavoro più che dignitoso. Dall'altra parte Fabio Grosso, un mio storico calciatore che ha fatto un campionato strepitoso. Ha saputo gestire un'icona come Matic e contemporaneamente valorizzare i giovanissimi. È sicuramente un allenatore da Fiorentina. La scelta dipenderà da che tipo di squadra vorranno costruire: per Vanoli serve un certo organico, per Grosso un altro".
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