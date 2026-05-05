Mandragora, l’agente non ha dubbi: “Molto felice, resterà alla Fiorentina”

La Fiorentina tra presente e futuro

Paratici? "La Fiorentina è stata bravissima a prenderlo subito. Se fosse libero oggi, avrebbe almeno 3 o 4 offerte da top club europei e italiani. La Roma lo avrebbe cercato per prima. È un anno zero, dove l'unico obiettivo era la salvezza, ma il vero lavoro di Paratici inizierà a vedersi dal prossimo anno. Gli hanno fatto 4 anni e mezzo di contratto, una mossa lungimirante".