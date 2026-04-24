A margine della vittoria contro la Cremonese, l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato a Dazn:
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VIOLA NEWS altre news altre di serie a Conte: “Da Lukaku nemmeno un saluto, mi è dispiaciuto”
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Conte: “Da Lukaku nemmeno un saluto, mi è dispiaciuto”
"Il mio ufficio stava accanto, nessuno ha bussato"
So che Lukaku è tornato e ha parlato con un dirigente, non ha parlato con me. Il mio ufficio stava accanto, nessuno ha bussato e questo mi è dispiaciuto, nemmeno un saluto, un messaggio. L'allenatore si sforza di capire tutti, ma nessuno lo fa con l'allenatore
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