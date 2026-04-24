Sono giorni turbolenti in casa Roma. A distanza di poche ore dal comunicato ufficiale della Roma sulla fine del rapporto con Claudio Ranieri, sia il tecnico Gian Piero Gasperini che lo stesso ex dirigente giallorosso, hanno avuto modo di intervenire sulla questione.
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Ranieri recrimina: “Mandato via per una decisione unilaterale della società”
Claudio Ranieri torna a parlare dopo l'interruzione del suo rapporto con la Roma
Queste le parole di Ranieri in una dichiarazione all'ANSA sulle modalità del suo addio:
L'interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società. Per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle. Ringrazio la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l'intero popolo giallorosso per l'immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato. Forza Roma sempre.
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