Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del match contro il Verona. Il tecnico dei salentini è tornato ad esprimersi in merito alla sconfitta contro la Fiorentina:
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Di Francesco: “Abbiamo parlato tanto della sfida con la Fiorentina. Concesso poco”
Le parole del tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, sulla sconfitta contro la Fiorentina
Abbiamo parlato tanto della partita contro la Fiorentina facendo capire loro quanto sia stata importante la prestazione. È ovvio che avremmo voluti tutti i tre punti, ma rivedendo le azioni salienti la squadra ha creato tantissimo concedendo poco all'avversario. Dobbiamo abbattere queste disattenzione al massimo perché la stagione sta arrivando ad un momento cruciale e non ci possiamo permettere errori difensivi e dobbiamo avere maggiore convinzione sotto porta.
Su Gandelman—
Lo stiamo gestendo in maniera intelligente per il problema al ginocchio. Non è passato ma è migliorato. Sta crescendo, come ha dimostrato come contro la Fiorentina.
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