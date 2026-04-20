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Gabriel e Gandelman in coro: “Volevamo vincere, ma 1 punto va più che bene”

Gabriel e Gandelman in coro: “Volevamo vincere, ma 1 punto va più che bene” - immagine 1
Le parole dei giocatori del Lecce
Redazione VN

Thiago Gabriel, difensore del Lecce, ha parlato al termine della sfida. Con lui anche Gandelman, ecco le loro opinioni a DAZN:

Una partita difficile che dovevamo vincere, ma un punto è meglio di zero. Ringrazio i tifosi per il sostegno e adesso andiamo a Verona per vincere. Il campionato è difficile, il Verona è una squadra in difficoltà e non dobbiamo vincere in ogni modo.

GANDELMAN

Anche un punto va bene. Sono entrato concentrato e sono soddisfatto.

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