Thiago Gabriel, difensore del Lecce, ha parlato al termine della sfida. Con lui anche Gandelman, ecco le loro opinioni a DAZN:
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Gabriel e Gandelman in coro: “Volevamo vincere, ma 1 punto va più che bene”
Le parole dei giocatori del Lecce
Una partita difficile che dovevamo vincere, ma un punto è meglio di zero. Ringrazio i tifosi per il sostegno e adesso andiamo a Verona per vincere. Il campionato è difficile, il Verona è una squadra in difficoltà e non dobbiamo vincere in ogni modo.
GANDELMAN
Anche un punto va bene. Sono entrato concentrato e sono soddisfatto.
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