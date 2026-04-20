Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Lecce e Fiorentina. Ecco le sue parole:
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Vanoli: “Gudmundsson? Massimo impegno ma per le sue qualità si può fare di più”
L'intervento di Paolo Vanoli dopo il pareggio ottenuto dalla Fiorentina sul campo del Lecce nella gara che ha chiuso la 33esima giornata di Serie A
Era importante, la mia preoccupazione era venire qua dopo tanti impegni ravvicinati, che hanno inciso a livello fisico e che abbiamo pagato nel secondo tempo. Faccio un plauso ai ragazzi perché ci abbiamo messo la testa giusta, un tempo queste partite le avremmo perse.
Quanto è lontana la Fiorentina che andava in Europa?—
Con la rosa al completo il valore c'è, ma penso che il girone di ritorno rispecchi bene quello che siamo. L'alternanza delle prestazioni è condizionata dalla classifica. Siamo stati bravi, sapevo che ci sarebbero state delle insidie e siamo riusciti a stare dentro la partita anche nonostante la fatica.
Gudmundsson—
Nel calcio di oggi il sistema di gioco varia all'interno della partita, Gud lo abbiamo trovato tra le linee ma gli errori tecnici in questo ci limitano. Lui ci mette il massimo dell'impegno, è normale che per le sue qualità qualcosina di più si potrebbe fare.
Percorso—
Per adesso so che sono frasi banali, ma la difficoltà di partite come questa sta nella rosa corta. Alla fine tireremo le somme, mi piace guardare avanti e non indietro.
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