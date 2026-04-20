Alessandro Matri, ex attaccante tra le altre della Fiorentina e in studio a Dazn dopo la fine della gara tra il Lecce e i viola, si è espresso sul futuro di Moise Kean:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Matri: “Kean-Fiorentina, non ci sono più stimoli. Chi prenderei? Bonny!”
news viola
Matri: “Kean-Fiorentina, non ci sono più stimoli. Chi prenderei? Bonny!”
L'intervento su Moise Kean da parte dell'ex attaccante e oggi talent di Dazn Alessandro Matri, tra l'altro ex viola
Bisogna vedere che stimoli ha anche lui nel continuare. Non metto in discussione il suo valore, ma credo che proprio a livello di stimoli sia finito il rapporto tra lui e la Fiorentina. Se porta un buon gruzzolo, io me ne priverei. Posso lanciare un nome per sostituirlo? Bonny dell'Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA