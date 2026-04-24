Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Roma. Le sue parole dopo il comunicato sulla fine del rapporto tra il club capitolino e Claudio Ranieri:
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Gasperini: “Ranieri? Io non ho fatto niente. Con Massara c’è poco feeling”
Gian Piero Gaseprini, in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Roma, ha parlato di questioni extra campo
La fiducia da parte della società non mi è mai mancata. Fin dal primo giorno, fin dal nostro primo incontro, ho sempre sentito il loro sostegno e la loro fiducia. Questo è fondamentale per lavorare al meglio. Ranieri? Non sono dispiaciuto, ma sorpreso. Non c’era mai stata una cosa del genere, assolutamente, né in altri incontri né personalmente. Io non ho fatto nulla. La situazione è successa come è successa, ma non l’ho fatta io. Non mi mettere sullo stesso piano, non ho fatto nessuna situazione contro nessuno. Io sono stato tirato dentro, ma quello che voglio fare è parlare di calcio.
Su Massara—
È una bravissima persona, ma sotto l'aspetto tecnico non siamo riusciti ad avere un collante, feeling. Non c’è mai stato niente di personale, sempre solo riferiti a quelle che erano le richieste, magari per giocare un po’ diverso da quello che si poteva pensare, ma sempre richieste in questo senso professionali, mai personali. Il suo futuro? Questo lo decide la società, non sono io a decidere.
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