Orban, Sammarco non la prende bene: “Gesto grave, fuori con il Lecce e non solo”

Il brutto gesto di Gift Orban nei confronti di un tifoso rischia di costare caro all'attaccante nigeriano. Quanto avvenuto all'uscita dallo Stadio Bentegodi non è piaciuto ad allenatore e dirigenza. Paolo Sammarco, infatti, in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Lecce si è espresso sull'episodio: