Il brutto gesto di Gift Orban nei confronti di un tifoso rischia di costare caro all'attaccante nigeriano. Quanto avvenuto all'uscita dallo Stadio Bentegodi non è piaciuto ad allenatore e dirigenza. Paolo Sammarco, infatti, in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Lecce si è espresso sull'episodio:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Orban, Sammarco non la prende bene: “Gesto grave, fuori con il Lecce e non solo”
altre news
Orban, Sammarco non la prende bene: “Gesto grave, fuori con il Lecce e non solo”
Dura presa di posizione quella di Paolo Sammarco nei confronti di Gift Orban dopo la rissa avvenuta con un tifoso
Ha fatto un gesto troppo lontano dai miei valori. Questa settimana si è allenato a parte e non sarà convocato contro il Lecce. Adesso ci siamo concentrati su questa partita e poi con la società capiremo che cosa fare con lui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA