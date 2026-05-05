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Sassuolo, il Ds: “I risultati parlano per Grosso. Può ambire a grandi piazze”

Grosso
Il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri parla del presente e del futuro del tecnico Fabio Grosso
Redazione VN

Francesco Palmieri, ds del Sassuolo, è intervenuto a margine del Gran Galà del Calcio facendo i complimenti al tecnico Fabio Grosso, da tempo in orbita Fiorentina. Le sue parole raccolte da Tmw:

Io penso che i risultati parlino per lui, in questi due anni ha dimostrato il suo grande valore regalando soddisfazioni. Penso e mi auguro che continui il suo percorso calcistico nel poter ambire a grande piazze, anche se continuo a dire che già facciamo parte di una grande società e siamo orgogliosi di questo

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