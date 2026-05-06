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Genoa, spazio ai giovani. Contro la Fiorentina pronto a esordire un difensore

Nils Zatterstrom
Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, è pronto a far esordire Nils Zatterstrom, giovane difensore arrivato a gennaio in prestito
Redazione VN

Come aveva annunciato ai microfoni di Dazn, Daniele De Rossi, darà spazio ai giovani in questo finale di stagione. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, al Franchi contro la Fiorentina potrebbe essere il momento giusto per lanciare il nuovo acquisto di gennaio Nils Zatterstrom.

Classe 2005, il difensore svedese è arrivato al Genoa in prestito con diritto di riscatto dallo Sheffield United. Fino a questo momento per lui solo 1' nel finale della sfida contro il Bologna. L'obiettivo del club è quello di valutare il giocatore per capire cosa farne del suo futuro

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