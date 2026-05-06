Le concorrenti per Fabio Grosso. Gazzetta: “Il Clark Kent del calcio italiano”

Tra allenatori che difendono il proprio gioco, allenatori che difendono i propri risultati e chi va contro dirigenti e critici, c'è Fabio Grosso che con tutto ciò non ha niente a che fare. La Gazzetta dello Sport descrive così l'allenatore del Sassuolo:

Fabio Grosso è partito da lontano sia da calciatore che da allenatore e adesso molti club hanno messo gli occhi su di lui. Oltre alla Fiorentina ci sono anche Atalanta, Bologna, Napoli.