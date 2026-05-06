Tra allenatori che difendono il proprio gioco, allenatori che difendono i propri risultati e chi va contro dirigenti e critici, c'è Fabio Grosso che con tutto ciò non ha niente a che fare. La Gazzetta dello Sport descrive così l'allenatore del Sassuolo:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Le concorrenti per Fabio Grosso. Gazzetta: “Il Clark Kent del calcio italiano”
altre news
Le concorrenti per Fabio Grosso. Gazzetta: “Il Clark Kent del calcio italiano”
La Gazzetta dello Sport delinea il profilo di Fabio Grosso, allenatore gradito alla Fiorentina per la panchina viola
Non ha detto una parola e, giocando sempre un bel calcio, ha portato il Sassuolo neopromosso nella parte sinistra della classifica. Lo ha salvato con 5 giornate di anticipo, così come, con 5 giornate d’anticipo, un anno fa, lo aveva promosso in A. Sempre con gli occhialini da Clark Kent, senza mai tirarsela da Superman. Sempre a bordo pista, ma, nel rapporto rosa-gioco-risultati, forse il più “carino” di tutti. Ha preso 6 punti all’Atalanta, 4 al Milan, ha pareggiato allo Stadium. Le giovanili della Juve, la B, la A, l’estero (Svizzera, Francia), Grosso ha riempito d’esperienze la sua valigia di mister.
Fabio Grosso è partito da lontano sia da calciatore che da allenatore e adesso molti club hanno messo gli occhi su di lui. Oltre alla Fiorentina ci sono anche Atalanta, Bologna, Napoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA