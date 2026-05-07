Il Genoa, attraverso i propri canali ufficiali, ha fatto il punto sul lavoro odierno della squadra di De Rossi verso la gara con la Fiorentina.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Genoa al lavoro verso la Fiorentina: in tre preoccupano De Rossi
altre news
Genoa al lavoro verso la Fiorentina: in tre preoccupano De Rossi
Primi addestramenti tattici per la partita e secondo allenamento della settimana per Vasquez e compagni
Primi addestramenti tattici per la partita e secondo allenamento della settimana per Vasquez e compagni, arrivati all’ora di colazione al ‘Signorini’ e impegnati nel prosieguo con le infarinature di DDR per la partita con la Viola, aperte e chiuse le parentesi in palestra per potenziamento, pilates e stretching in base alle tabelle personalizzate. Rispetto alla ripresa dei lavori non sono evidenziate novità nel bollettino di giornata: Baldanzi e Norton-Cuffy hanno seguito un programma a parte, terapie mediche per Messias. Anche oggi un ristretto drappello di elementi della Primavera, attesa sabato dall’ultima trasferta in casa del Frosinone, è stato aggregato per i lavori in corso. Lo staff ha indetto riunioni collettive e individuali per i prossimi giorni per srotolare le consegne e aggiornare il punto della situazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA