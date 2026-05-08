L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, nel prepartita di Torino-Sassuolo ha provato a fare chiarezza sul futuro di Fabio Grosso, accostato insistentemente alla panchina viola per la prossima stagione. Il dirigente neroverde prova a spegnere qualsiasi tipo di pista di mercato:
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Il Sassuolo si tiene stretto Grosso? Carnevali: “La volontà è continuare con lui”
L'amministratore delegato del Sassuolo prova a spegnere le sirene viola per Fabio Grosso
Grosso resterà anche la prossima stagione? La volontà è continuare con lui, è un allenatore di grandissime qualità che può avere anche delle chiamate da parte di club importanti. Ha un contratto con noi, l'obiettivo è quello di definire al più presto. La forza di questa società è sempre stata la programmazione che riguarda i calciatori ma anche l'allenatore. Sappiamo che siamo una squadra piccola, però abbiamo una grandissima proprietà italiana e da loro parte l'input di quello che è stato fatto in tutti questi anni. Le cose non sono mai cambiate, per noi è un grande onore. L'obiettivo nostro è sempre quello di crescere, ma diventa complicato nel momento in cui i giocatori che cerchi di migliorare vanno in altri club e devi ricominciare però siamo felici di lavorare con questi obiettivi.
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