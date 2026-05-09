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Italiano: “Quando accettai il Bologna mi davano del matto. Qui società top”

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Le parole dell'ex allenatore viola, Vincenzo Italiano, sulla scelta di Bologna e le imprese migliori della sua carriera da tecnico
Redazione VN

L'ex allenatore viola, oggi a Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato a Rai 2 durante Dribbling di tanti temi. Queste le sue parole:

Sulla scelta di lasciare Firenze per Bologna

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Faccio sempre la battuta che quando ho accettato la panchina del Bologna, qualcuno mi dava del matto. Dopo la Champions, dopo quanto costruito da Thiago Motta poteva essere difficoltoso replicare. E invece ho incontrato una società top, una squadra di alto livello. E abbiamo fatto un bel cammino in campionato, portando a casa un trofeo che mancava da cinquant'anni, con 30mila bolognesi all'Olimpico e una marea ad acclamarci sul pullman scoperto. Brividi.

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Sulle imprese più belle

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Al primo posto a pari merito la salvezza allo Spezia in Serie A e la Coppa Italia. Un trofeo di mezzo è sempre straordinario, e poi tutta quella gente. Però quella salvezza fu anche qualcosa di incredibile, con 6 mesi in cui giocavamo sempre fuori casa, a Cesena, perché avevamo il Picco inagibile. E poi un grande girone di ritorno.

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