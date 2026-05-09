L'ex attaccante della Fiorentina, oggi all'Udinese, Nicolò Zaniolo, ha commentato su Instagramquanto accaduto durante la partita vinta contro il Cagliari, con protagonista il difensore rossoblù, Alberto Dossena. Queste le parole:
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VIOLA NEWS social L’accusa di Zaniolo a Dossena: “Ha insultato i miei figli e Davis, vergogna!”
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L’accusa di Zaniolo a Dossena: “Ha insultato i miei figli e Davis, vergogna!”
Il commento dell'ex attaccante della Fiorentina, Nicolò Zaniolo, dopo la partita vinta dal suo Udinese contro il Cagliari
“Il collega (se si può chiamare tale) che oggi si è permesso di insultare i miei figli, e insultare il mio compagno per il colore della sua pelle, dovrebbe vergognarsi e non calcare più i campi di calcio.
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