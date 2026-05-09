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L’accusa di Zaniolo a Dossena: “Ha insultato i miei figli e Davis, vergogna!”

L’accusa di Zaniolo a Dossena: “Ha insultato i miei figli e Davis, vergogna!” - immagine 1
Il commento dell'ex attaccante della Fiorentina, Nicolò Zaniolo, dopo la partita vinta dal suo Udinese contro il Cagliari
Redazione VN

L'ex attaccante della Fiorentina, oggi all'Udinese, Nicolò Zaniolo, ha commentato su Instagramquanto accaduto durante la partita vinta contro il Cagliari, con protagonista il difensore rossoblù, Alberto Dossena. Queste le parole:

“Il collega (se si può chiamare tale) che oggi si è permesso di insultare i miei figli, e insultare il mio compagno per il colore della sua pelle, dovrebbe vergognarsi e non calcare più i campi di calcio.

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