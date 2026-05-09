Cagliari-Udinese finisce in rissa: Davis denuncia espressioni razziste

La ricostruzione di quanto successo alla Unipol Domus

Redazione VN 9 maggio 2026 (modifica il 9 maggio 2026 | 18:25)

Niente affatto un clima da fine stagione tra Cagliari e Udinese, nella gara che ha aperto il sabato della 36esima giornata di campionato. La partita, terminata 0-1 per i friulani, ha visto un parapiglia nel finale e il motivo, secondo quanto emerge, sarebbe da ricondurre a presunti insulti razzisti rivolti dal difensore rossoblù Alberto Dossena all'attaccante bianconero Keinan Davis, subentrato nella ripresa.

Cosa è successo — In precedenza infatti la partita era stata sospesa per quattro minuti buoni, dopo che Davis, visibilmente arrabbiato, aveva segnalato qualcosa all'arbitro su quanto sentito dal campo, trattenendolo per un braccio e venendo anche inizialmente ammonito da Dionisi. L'arbitro successivamente, su pressione anche di Solet e compagni, ha revocato il cartellino giallo, dopo essere stato informato di quanto successo, ovvero un probabile insulto razzista. Anche dopo il fischio finale la tensione si è accesa, in campo con confronti accesi fra i giocatori e una vera e propria rissa sfiorata, in particolare tra lo stesso Davis e Dossena.

Karlstrom denuncia tutto — Queste le parole del capitano dell'Udinese, Jesper Karlstrom, a Dazn, a fine gara: "Davis ha sentito parole razziste, incredibile che ciò possa ancora accadere al giorno d'oggi". Il tecnico Kosta Runjaic invece non approfondisce: "Non voglio commentare, è una partita in cui c'è stata tensione. Non so cosa sia successo esattamente, posso dire che Davis è un grande atleta e siamo stati contenti di riabbracciarlo. Non voglio commentare, la partita è la partita".

La risposta di Pisacane — A fine gara anche l'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, ha commentato l'accaduto, che se comprovato potrebbe costare a Dossena una squalifica fino a 10 giornate: "Ero lontano ma ho chiesto al mio calciatore, che mi ha detto di non aver assolutamente pronunciato parole razziste. Io credo nell'uomo, credo ad Alberto, perché lo conosco da tanti anni, e mai potrebbe dire qualcosa di simile".