Alla vigilia della sfida contro il Pisa, il tecnico della Cremonese Marco Giampaolo, ha parlato in conferenza stampa sulla situazione di classifica:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Giampaolo: “Con il Pisa ultima chiamata. L’obiettivo è lottare fino in fondo”
altre news
Giampaolo: “Con il Pisa ultima chiamata. L’obiettivo è lottare fino in fondo”
Le parole di Marco Giampaolo, tecnico della Cremonese, alla vigilia della sfida salvezza contro il Pisa
Non bisogna nascondersi dietro le proprie responsabilità, contro il Pisa è l'ultima chiamata. Queste partite valgono più dei tre punti per la classifica. E quel qualcosa in più è l’aspetto caratteriale, l’amor proprio, la capacità di avere resilienza, ferocia, ribellarsi alla classifica. Alla squadra ho detto che sono consapevoli del fatto che bisogna solo vincere, non c’è altra strada.
Ha poi continuato:
Ho lotti o ti lasci morire, questo è il principio su cui sono molto attento. Quando sono arrivato ero a conoscenza delle difficoltà, ma l’obiettivo era lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima partita, sudando fino all’ultima goccia, e non voglio che il percorso sia diverso. Non si gioca solo per sé stessi, si rappresenta anche altro. Io vado in cerca dello spessore dell’uomo. La partita deve essere pesante per noi, è giusto così e ci sto dentro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA