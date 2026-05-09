I convocati dell'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, in vista della partita di domani al Franchi contro la Fiorentina. Come ormai noto, saranno assenti Norton-Cuffy e Messias per infortunio, ma anche Baldanzi è costretto a dare forfait. Di seguito, la lista completa:
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Genoa, i convocati per Firenze: un calciatore costretto al forfait
La lista dei convocati del Genoa per la sfida contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi di domani: tre gli assenti
Alex Amorim, Justin Bijlow, Lorenzo Colombo, Mamedi Doucouré, Jeff Ekhator, Caleb Ekuban, Mikael Ellertsson, Morten Frendrup, Jacopo Grossi, Nicola Leali, Ruslan Malinovskyi, Alessandro Marcandalli, Aaron Martin, Patrizio Masini, Jean Onana, Leo Østigård, Latif Ouedraogo, Stefano Sabelli, Daniele Sommariva, Johan Vasquez, Vitor Vitinha, Nils Zätterström.
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