L'ex viola Edoardo Bove, al margine della conferenza stampa per gli 80 anni della Boreale si è espresso su vari argomenti, tra i quali al salvezza raggiunta dalla Fiorentina:
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Bove: “Ho sentito i ragazzi della Fiorentina, sono contento per la salvezza”
Edoardo Bove, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato della salvezza raggiunta dal club viola dopo il pareggio con il Genoa
I compagni li sento, ma è questo che cerco dal calcio, rapporti che posso portarmi dietro. Ho parlato anche con ex calciatori, quello che rimane quando smetti al di là di vittorie, sconfitte e trofei sono i rapporti con le persone. Ho sentito i ragazzi della Fiorentina, sono contento per un club a cui sono affezionato e che ha un rapporto con la Boreale: la Fiorentina mi ha dato la possibilità di unire la Boreale al viola, alla maglia della Fiorentina. Celebrare gli 80 anni con l'affiliazione con la Fiorentina è motivo d'orgoglio.
L'esperienza estera—
Mi sono trovato bene. Un'esperienza nuova, è la prima volta che vivo fuori dall'Italia e mi sto trovando bene. Il calcio è un po' diverso, c'è differenza di intensità e il gioco è più diretto, mi sto trovando bene. Il calcio è un po' diverso, c'è differenza di intensità e il gioco è più diretto, mi sta piacendo e sono contento.
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