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Bove: “Ho sentito i ragazzi della Fiorentina, sono contento per la salvezza”

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Edoardo Bove, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato della salvezza raggiunta dal club viola dopo il pareggio con il Genoa
Redazione VN

L'ex viola Edoardo Bove, al margine della conferenza stampa per gli 80 anni della Boreale si è espresso su vari argomenti, tra i quali al salvezza raggiunta dalla Fiorentina:

I compagni li sento, ma è questo che cerco dal calcio, rapporti che posso portarmi dietro. Ho parlato anche con ex calciatori, quello che rimane quando smetti al di là di vittorie, sconfitte e trofei sono i rapporti con le persone. Ho sentito i ragazzi della Fiorentina, sono contento per un club a cui sono affezionato e che ha un rapporto con la Boreale: la Fiorentina mi ha dato la possibilità di unire la Boreale al viola, alla maglia della Fiorentina. Celebrare gli 80 anni con l'affiliazione con la Fiorentina è motivo d'orgoglio.

L'esperienza estera

—  

Mi sono trovato bene. Un'esperienza nuova, è la prima volta che vivo fuori dall'Italia e mi sto trovando bene. Il calcio è un po' diverso, c'è differenza di intensità e il gioco è più diretto, mi sto trovando bene. Il calcio è un po' diverso, c'è differenza di intensità e il gioco è più diretto, mi sta piacendo e sono contento.

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