L'ex centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, ripartito da qualche mese con la maglia del Watford in Inghilterra, ha espresso su Instagram alcune sue riflessioni in viste del termine della stagione. Le sue parole:
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Bove: “Contento di aver rimesso il calcio al centro della mia vita. Sono pronto”
Le parole di Edoardo Bove, ex giocatore della Fiorentina e della Roma, oggi al Watford, in vista della finale della stagione
Dopo più di un anno lontano dal campo, questi 4 mesi hanno significato tanto. Sono contento di aver ricominciato e di aver rimesso il calcio al centro della mia vita. Ringrazio tutti coloro che l’hanno reso possibile. Allo stesso tempo, non nascondo che speravo fosse più facile ritrovare spazio, ritmo e sensazioni. Il calcio però è anche questo: non basta voler tornare, bisogna riconquistarsi tutto giorno dopo giorno. Io sono pronto, la prossima stagione per me è già iniziata.
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