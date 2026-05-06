Nico Gonzalez, niente riscatto dell’Atletico Madrid: vogliono uno sconto

È ormai ufficiale, Nico Gonzalez non verrà riscattato automaticamente dall'Atletico Madrid, poiché il nuovo infortunio muscolare gli impedirà di raggiungere le 21 presenze necessarie per far scattare l' obbligo da 32 milioni di euro . Come scrive TMW, nonostante la stima di Simeone e una stagione comunque positiva condita da 5 reti, il club spagnolo aveva già manifestato dubbi sull'investimento pattuito con la Juventus, preferendo valutare alternative in un reparto dove la concorrenza è molto alta.

Il futuro dell'argentino dovrà quindi essere ridiscusso in estate, con le due società che partono da valutazioni distanti. La Juventus punta a incassare una cifra vicina ai 30 milioni di euro, mentre l'Atletico Madrid non vorrebbe superare i 20 milioni, facendo leva sul valore residuo a bilancio del calciatore e sull'alto peso economico tra ammortamento e ingaggio che grava sulle casse bianconere. Attenzione però, perché in casa Juventus non fu Spalletti ad avallare la sua cessione e volendo puntare su un 4-3-3, un calciatore come l'ex viola potrebbe tornargli a fare comodo.