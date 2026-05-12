Galbiati attacca Kean: “Pensa solo a se stesso. Il primo da cedere”

Il primo sacrificabile dovrebbe essere Kean: è il giocatore più rappresentativo della squadra, ha l’ingaggio più alto e nei momenti decisivi non ha mai davvero inciso, pensando spesso più ai propri interessi che a quelli del gruppo. Eppure, nella scorsa stagione, la Fiorentina gli aveva riservato un trattamento di assoluto favore. Inoltre, al momento, non ci sono molti altri giocatori da cui il club possa ricavare risorse importanti per fare mercato.