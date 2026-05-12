Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Vallesi duro: “Con il Genoa una Fiorentina inaccettabile. Ennesima delusione”

news viola

Vallesi duro: “Con il Genoa una Fiorentina inaccettabile. Ennesima delusione”

Vallesi duro: “Con il Genoa una Fiorentina inaccettabile. Ennesima delusione” - immagine 1
Paolo Vallesi, cantautore di fede viola, è intervenuto a Radio Sportiva per commentare il momento della stagione viola. Ecco le sue parole
Redazione VN

Paolo Vallesi, cantautore di fede viola, è intervenuto a Radio Sportiva per commentare il momento della stagione viola. Ecco le sue parole:

“La salvezza, a inizio stagione, non era minimamente considerata un traguardo della Fiorentina e in pochi hanno davvero pensato che potesse diventarlo. Forse c’è stato un breve periodo in cui si è temuto che l’annata potesse prendere una piega così negativa, ma la maggior parte degli addetti ai lavori riteneva questa rosa assolutamente in grado di salvarsi. E infatti la situazione è stata sistemata già da diverse settimane.Da quando la Fiorentina ha ottenuto praticamente la permanenza in categoria, però, la squadra ha smesso nuovamente di esprimersi. La gara contro il Genoa è stata l’ennesima delusione per i tifosi dopo i quattro gol incassati all’Olimpico: ci si aspettava almeno una prova più dignitosa, invece la squadra ha scelto di non giocarsela davvero.Una prestazione inaccettabile, al pari della stagione, e anche uno stadio ridotto in quelle condizioni certo non aiuta. Non resta che aspettare la fine del campionato

Leggi anche
L’esperto spiega: “Fiorentina, ecco perché sarà difficile cedere Beltran”
Flachi: “Ranieri mortificato davanti a tutti. Si doveva fare da parte e andarsene”

© RIPRODUZIONE RISERVATA