Vallesi duro: “Con il Genoa una Fiorentina inaccettabile. Ennesima delusione”

“La salvezza, a inizio stagione, non era minimamente considerata un traguardo della Fiorentina e in pochi hanno davvero pensato che potesse diventarlo. Forse c’è stato un breve periodo in cui si è temuto che l’annata potesse prendere una piega così negativa, ma la maggior parte degli addetti ai lavori riteneva questa rosa assolutamente in grado di salvarsi. E infatti la situazione è stata sistemata già da diverse settimane.Da quando la Fiorentina ha ottenuto praticamente la permanenza in categoria, però, la squadra ha smesso nuovamente di esprimersi. La gara contro il Genoa è stata l’ennesima delusione per i tifosi dopo i quattro gol incassati all’Olimpico: ci si aspettava almeno una prova più dignitosa, invece la squadra ha scelto di non giocarsela davvero.Una prestazione inaccettabile, al pari della stagione, e anche uno stadio ridotto in quelle condizioni certo non aiuta. Non resta che aspettare la fine del campionato