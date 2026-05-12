Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, ha criticato i comportamenti di alcuni giocatori viola. Ecco le sue parole a Toscana TV:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Flachi: “Ranieri mortificato davanti a tutti. Si doveva fare da parte e andarsene”
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Flachi: “Ranieri mortificato davanti a tutti. Si doveva fare da parte e andarsene”
"L’atteggiamento di Mandragora, Ranieri e Dodô ha rappresentato un problema. Non si sono mai esposti in prima persona"
L’atteggiamento di Mandragora, Ranieri e Dodô ha rappresentato un problema. Non si sono mai esposti in prima persona né hanno dato un vero contributo, pur essendo da anni alla Fiorentina. È mancato il senso di appartenenza. Ranieri, dopo aver perso la fascia da capitano, avrebbe dovuto scegliere di farsi da parte e lasciare il club, anche perché è stato mortificato davanti al gruppo. Al contrario, uno come Biraghi si è sempre assunto le proprie responsabilità, per esempio.
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