L’esperto spiega: “Fiorentina, ecco perché sarà difficile cedere Beltran”

Quale potrebbe essere l’incasso dalla vendita di Beltran? Al momento sembra più probabile una cessione in prestito con diritto o obbligo di riscatto: dopo le ultime stagioni non è facile piazzarlo a titolo definitivo. Intanto il River Plate ha individuato in Giovanni Simeone il primo obiettivo, quindi Beltran non sembra più rientrare nei piani dei Millonarios. Per quanto riguarda Comuzzo, in passato era arrivata una proposta enorme dal Napoli, poi rifiutata. Adesso offerte di quel livello difficilmente si rivedranno: per questo credo sia più conveniente trattenerlo e cercare di valorizzarlo di nuovo.