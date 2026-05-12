Stefano Carobbi, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Toscana TV. Ecco le sue parole sulla squadra di Paolo Vanoli:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Carobbi rivela: “Mi risulta che nello spogliatoio viola di regole non ce ne fosse una”
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Carobbi rivela: “Mi risulta che nello spogliatoio viola di regole non ce ne fosse una”
"La Fiorentina ha investito più di 120 milioni e alla società si può rimproverare soltanto la scelta di affidarsi a figure non adeguate ai rispettivi ruoli"
Si guarda con fiducia a un domani più positivo… La Fiorentina ha investito più di 120 milioni e alla società si può rimproverare soltanto la scelta di affidarsi a figure non adeguate ai rispettivi ruoli. All’arrivo di Pioli ero soddisfatto, poi però le cose sono cambiate… Ora bisogna mettere mano alla rosa: ripresentarsi con gli stessi giocatori sarebbe un errore enorme. Anche il monte stipendi dovrà essere amministrato con attenzione, considerando i numerosi rientri, e Paratici dovrà dimostrarsi abile sul mercato. Mi domando se alla Fiorentina venga davvero curato l’aspetto mentale dei giocatori. Kean, per esempio, durante l’infortunio si è visto molto poco allo stadio. Da quanto so, nello spogliatoio viola mancavano regole precise, mentre Vanoli è riuscito comunque a ottenere qualcosa.
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