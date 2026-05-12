Papa Waigo, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole sul momento della squadra di Vanoli:
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Papa Waigo: “Per Firenze battere la Juventus è come vincere un trofeo”
Papa Waigo, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole sul momento della squadra di Vanoli
Le partita con la Juventus sono le più speciali. Vincere a Torino può alzare il morale dopo una stagione difficile, battere i bianconeri è come vincere una coppa. Sono entrato nel cuore dei tifosi dopo quella partita con la Juventus, quando tornai a Firenze è come se la Fiorentina avesse vinto la Champions. La mia Fiorentina? Avevamo un grande gruppo, giovane ma anche con tanta esperienza. Un mix perfetto. La Fiorentina di quest'anno? Per gli investimenti fatti, non meritava un campionato del genere. Ma ci sono stati tanti cambiamenti, partendo dall'allenatore. Anche la dirigenza deve trovare più continuità, trovare un allenatore forte e costruire una Fiorentina competitiva.
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