Durante il Pentasport di Radio Bruno, Stefano Cecchi è intervenuto per dire la sua sul pareggio casalingo col Genoa e la ormai matematica salvezza della Fiorentina: Ecco le sue parole:
VIOLA NEWS news viola radio e tv Cecchi: “Joseph, ma che fai? Ecco perché serve gente come Ranieri e Parisi”
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Cecchi: “Joseph, ma che fai? Ecco perché serve gente come Ranieri e Parisi”
Stefano Cecchi al Pentasport: "Joseph, che fai? Il prossimo anno serve gente con la mentalità di Ranieri e Parisi. Paratici deve sfoltire bene"
Ieri è stata una gara oggettivamente brutta. Joseph, io al tuo posto, dopo aver speso 90 milioni, avrei agito diversamente. Mi è sembrato un alieno arrivato sulla terra a ringraziare e dire di essere orgoglioso, soprattutto dopo che tutto il Franchi aveva fischiato ai giocatori.
Comprendere i tifosi—
La reazione dei tifosi è normale: hanno sempre cantato e sostenuto la squadra, dopo la salvezza ci sta sfogare tutta la rabbia. La Fiorentina ha fatto il minimo indispensabile, ci siamo salvati coi nostri mezzi: non ha mai dato l'impressione di voler lottare.
Il cambio mentale—
Il prossimo anno vorrei ragazzi con la mentalità di Ranieri - che, quando gli è stata tolta la fascia, è stato zitto e se la è riguadagnata- e Parisi, e questo lo dico a tutti: in particolare a Kean. Moise, se hai voglia di lottare bene, se devi restare per farci un favore, anche no! La società dovrà sfoltire una rosa davvero troppo abbondante, deve essere brava a piazzare, stando attenta alle minusvalenze.
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