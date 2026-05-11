Oggi, nel corso del Pentasport di Radio Bruno, abbiamo sentito la voce di Pietro Lo Monaco, intervenuto per commentare il pareggio di ieri e la matematica salvezza della Fiorentina. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Lo Monaco: “Uomini giusti per una società forte. Chi prenderei al posto di Kean”
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Lo Monaco: “Uomini giusti per una società forte. Chi prenderei al posto di Kean”
Pietro Lo Monaco: "Legittimare il lavoro di Vanoli. Kean, se vuoi vai. Paratici dovrà essere bravo a trovare un sostituto"
A squadre come la Fiorentina, un'annata così è sicuramente una cosa in via eccezionale. Non era facile venirne fuori, la salvezza a due giornate dalla fine fa sì che se ne dia atto a Vanoli.
E ancora...—
La contestazione della curva è comprensibile: hanno cantato sempre, anche quando non se lo meritavano. I fischi di ieri sono simbolo di gente esausta, che vuole solo finire la stagione.
"Chi deve andare, vada"
Ci saranno giocatori che rientreranno e altri che abbiamo riscattato per forza con la salvezza, come Brescianini e Fabbian. La società deve agire sulla quadra. Riguardo a Kean dico che se preferisce stare a casa, meglio che se ne vada. Quest'anno ha dimostrato che Firenze gli sta stretta; bisogna avere sempre un sostituto, piuttosto trova un giovane valido di grande prospettiva con un usato sicuro, faccio un nome: Icardi. Non è normale pensare di non poter ripartire da Vanoli: va legittimato il suo lavoro, ovviamente poi in combinazione alle ambizioni della prossima stagione. Una società forte deve avere gli uomini giusti.
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