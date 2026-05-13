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Rep: “Due gli intoccabili a centrocampo. Valutazioni su Mandragora e Fazzini”

Rep: “Due gli intoccabili a centrocampo. Valutazioni su Mandragora e Fazzini” - immagine 1
La Fiorentina non farà grossi cambiamenti a centrocampo, ma ascolterà offerte per due calciatori in particolare
Redazione VN

Certezze maggior, invece, arrivano a centrocampo. Infatti, come scrive La Repubblica, Fagioli e Ndour sono intoccabili per la Fiorentina, mentre Brescianini e Fabbian sono stati appena riscattati con la salvezza aritmetica per quasi 30 milioni di euro.

Mandragora e Fazzini possono partire

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Rolando Mandragora, dal canto suo, vorrebbe continuare a far parte del progetto viola, dunque è difficile che ci saranno degli scossoni in questo reparto, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile per Fagioli o una situazione vantaggiosa per la Fiorentina su Mandragora. Il club viola, comunque, è pronto ad ascoltare eventuali proposte per lui, così come per Fazzini.

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