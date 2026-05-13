Nazione: “Oggi scopriremo se Moise Kean ci sarà contro la Juventus”

Kean, in particolare, è il giocatore più monitorato: dopo i problemi fisici che hanno svuotato l’infermeria si punta alla Juve

Redazione VN 13 maggio 2026 (modifica il 13 maggio 2026 | 10:16)

Se Moise Kean è già al lavoro da ieri con una doppia seduta personalizzata e carichi di lavoro crescenti, il resto della Fiorentina riprenderà oggi la preparazione in vista della penultima di campionato contro la Juventus. L’obiettivo di rendere la gara inutile ai fini della classifica è stato centrato con lo 0-0 contro il Genoa, ma in casa viola l’imperativo resta evitare brutte figure come quella contro la Roma.

Kean, in particolare, è il giocatore più monitorato: dopo i problemi fisici che hanno svuotato l’infermeria, resta tra gli ultimi ancora non pienamente in gruppo, anche se sta migliorando. Il suo obiettivo è esserci contro Juventus e Atalanta, ma le prossime 24-48 ore saranno decisive per il rientro in gruppo e per la sua disponibilità immediata. Nel frattempo il resto della rosa sta meglio, con quasi tutti gli infortunati recuperati.

Per la sfida contro la Juventus, Paolo Vanoli sembra orientato a confermare l’undici che ha conquistato la salvezza: Dodô e Robin Gosens sugli esterni, Pietro Comuzzo e Luca Ranieri al centro davanti a David de Gea. In mezzo spazio a Nicolò Fagioli con Mandragora e Ndour in vantaggio su Brescianini e Fabbian, mentre in attacco restano aperti i ballottaggi, con Piccoli in pole e il dubbio tra Solomon e Gudmundsson. Lo scrive la Nazione.