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Attacco viola? Tutto dipenderà da Kean. Rep: “Il piano per gli esterni”

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Kean smuoverà grandi maree in casa Fiorentina in caso di cessione: tutto dipenderà da lui. Nessun riscatto per Solomon e Harrison
Redazione VN

L'attacco della Fiorentina dipenderà tutto da Moise Kean. Come scrive La Repubblica, la clausola da 62 milioni sarà attiva da 1° al 15 di luglio, ma dopo un'annata del genere quasi nessun club è disposto ad avvicinarsi a quelle cifre, in questa finestra di mercato. Più probabile, invece, che offerte più basse possano arrivare in altri momenti e a quel punto scatterebbe la valutazione, in casa viola. Tra i motivi di un eventuale addio ci sono anche il comportamento extracampo e l'ingaggio da 5 milioni di euro.

Oltre a lui, però, i dubbi in attacco riguardano anche Roberto Piccoli. Per lui, in caso di cessione, naturalmente si genererà una minusvalenza, visti i 27 milioni spesi l'estate scorsa per averlo dal Cagliari.

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L'idea su Gudmundsson

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Passando agli esterni, non verranno riscattati Solomon e Harrison, dopo essere arrivati a gennaio in prestito da Tottenham e Leeds. Infine, in casa Fiorentina sta finendo la pazienza anche per Albert Gudmundsson: l'islandese, in queste due stagioni, non ha convinto e un suo addio non è così impossibile.

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