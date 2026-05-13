Attacco viola? Tutto dipenderà da Kean. Rep: “Il piano per gli esterni”

Kean smuoverà grandi maree in casa Fiorentina in caso di cessione: tutto dipenderà da lui. Nessun riscatto per Solomon e Harrison
L'attacco della Fiorentina dipenderà tutto da Moise Kean. Come scrive La Repubblica, la clausola da 62 milioni sarà attiva da 1° al 15 di luglio, ma dopo un'annata del genere quasi nessun club è disposto ad avvicinarsi a quelle cifre, in questa finestra di mercato. Più probabile, invece, che offerte più basse possano arrivare in altri momenti e a quel punto scatterebbe la valutazione, in casa viola. Tra i motivi di un eventuale addio ci sono anche il comportamento extracampo e l'ingaggio da 5 milioni di euro.
Oltre a lui, però, i dubbi in attacco riguardano anche Roberto Piccoli. Per lui, in caso di cessione, naturalmente si genererà una minusvalenza, visti i 27 milioni spesi l'estate scorsa per averlo dal Cagliari.