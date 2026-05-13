La Curva Sud non ci sta: “Se il derby verrà giocato di lunedì non entriamo”

C'è ancora tanta confusione attorno alla data in cui si giocherà il derby tra Roma e Lazio e, di conseguenza, le altre partite che vedono coinvolte squadre in lotta per la Champions League (tra queste Juventus-Fiorentina). La Serie A ha presentato ricorso al TAR in merito alla proposta della Prefettura di Roma di posticipare la gara a lunedì alle 20:45.