C'è ancora tanta confusione attorno alla data in cui si giocherà il derby tra Roma e Lazio e, di conseguenza, le altre partite che vedono coinvolte squadre in lotta per la Champions League (tra queste Juventus-Fiorentina). La Serie A ha presentato ricorso al TAR in merito alla proposta della Prefettura di Roma di posticipare la gara a lunedì alle 20:45.
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La Curva Sud non ci sta: “Se il derby verrà giocato di lunedì non entriamo”
La protesta da parte dei gruppo organizzati romanisti verso la confusione che c'è attorno alla data del derby
La risposta del tribunale amministrativo è attesa per domani pomeriggio, ma nel frattempo è arrivata una presa di posizione durissima da parte dei gruppi organizzati della Curva Sud romanista attraverso il proprio profilo Instagram:
A tutto c’è un limite e quel limite è stato superato. La Prefettura ha deciso? Noi pure. La dignità non vale nessuna partita di calcio e di nessuno faremo i burattini, per il rispetto di tutti i tifosi della Roma che a seguito di queste assurde ed evitabili situazioni hanno speso inutilmente tempo e soldi. Se si dovesse giocare di lunedì i gruppi organizzati rimarranno fuori, fermo restando che sarà bene accetto chiunque voglia unirsi all'iniziativa.
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