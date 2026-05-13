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La Curva Sud non ci sta: “Se il derby verrà giocato di lunedì non entriamo”

La Curva Sud non ci sta: “Se il derby verrà giocato di lunedì non entriamo” - immagine 1
La protesta da parte dei gruppo organizzati romanisti verso la confusione che c'è attorno alla data del derby
Redazione VN

C'è ancora tanta confusione attorno alla data in cui si giocherà il derby tra Roma e Lazio e, di conseguenza, le altre partite che vedono coinvolte squadre in lotta per la Champions League (tra queste Juventus-Fiorentina). La Serie A ha presentato ricorso al TAR in merito alla proposta della Prefettura di Roma di posticipare la gara a lunedì alle 20:45.

La risposta del tribunale amministrativo è attesa per domani pomeriggio, ma nel frattempo è arrivata una presa di posizione durissima da parte dei gruppi organizzati della Curva Sud romanista attraverso il proprio profilo Instagram:

A tutto c’è un limite e quel limite è stato superato. La Prefettura ha deciso? Noi pure. La dignità non vale nessuna partita di calcio e di nessuno faremo i burattini, per il rispetto di tutti i tifosi della Roma che a seguito di queste assurde ed evitabili situazioni hanno speso inutilmente tempo e soldi. Se si dovesse giocare di lunedì i gruppi organizzati rimarranno fuori, fermo restando che sarà bene accetto chiunque voglia unirsi all'iniziativa.

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