Atalanta, Palladino perde un difensore per Firenze: in dubbio altri due giocatori

In attesa dell'orario definitivo, la Fiorentina si appresta ad affrontare le ultime due gare di questa stagione. Brutte notizie in casa Atalanta dove è arrivato l'esito degli esami di Giorgio Scalvini , fermatosi per infortunio nella sfida vinta dai bergamaschi contro il Milan. Il comunicato del club:

Dunque, stagione finita per il difensore. Inoltre Djimsiti ha svolto un allenamento differenziato ed è da valutare per le prossime sfide, così come Kossounou che si è sottoposto alle terapie in attesa di accertamenti strumentali.