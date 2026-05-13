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Atalanta, Palladino perde un difensore per Firenze: in dubbio altri due giocatori

Atalanta, Palladino perde un difensore per Firenze: in dubbio altri due giocatori - immagine 1
Le ultime dall'infermeria dell'Atalanta in vista dell'ultima giornata di campionato contro la Fiorentina al Franchi
Redazione VN

In attesa dell'orario definitivo, la Fiorentina si appresta ad affrontare le ultime due gare di questa stagione. Brutte notizie in casa Atalanta dove è arrivato l'esito degli esami di Giorgio Scalvini, fermatosi per infortunio nella sfida vinta dai bergamaschi contro il Milan. Il comunicato del club:

Scalvini ha riportato una distrazione tra primo e secondo grado della caviglia destra con interessamento del compartimento articolare laterale.

Dunque, stagione finita per il difensore. Inoltre Djimsiti ha svolto un allenamento differenziato ed è da valutare per le prossime sfide, così come Kossounou che si è sottoposto alle terapie in attesa di accertamenti strumentali.

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