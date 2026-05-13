Atalanta, Palladino perde un difensore per Firenze: in dubbio altri due giocatori

In attesa dell'orario definitivo, la Fiorentina si appresta ad affrontare le ultime due gare di questa stagione. Brutte notizie in casa Atalanta dove è arrivato l'esito degli esami di Giorgio Scalvini, fermatosi per infortunio nella sfida vinta dai bergamaschi contro il Milan. Il comunicato del club:
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Scalvini ha riportato una distrazione tra primo e secondo grado della caviglia destra con interessamento del compartimento articolare laterale.
Dunque, stagione finita per il difensore. Inoltre Djimsiti ha svolto un allenamento differenziato ed è da valutare per le prossime sfide, così come Kossounou che si è sottoposto alle terapie in attesa di accertamenti strumentali.
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