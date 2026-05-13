Angelo Alessio, ex allenatore della Juventus, ha parlato a TuttoJuve.com del finale di stagione dei bianconeri e delle prossime sfide contro Fiorentina e Torino, decisive nella corsa Champions.
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Alessio: “Servono i fatti. Contro la viola devi dimostrare di meritare la Champions”
Angelo Alessio parla della sfida tra Juventus e Fiorentina: “Ora servono risposte concrete per meritare la Champions”.
Interrogato su come la Juventus potrà affrontare due gare così sentite dal punto di vista ambientale e storico, Alessio ha risposto senza troppi giri di parole: “Adesso servono soltanto risposte concrete sul campo. Le parole contano poco. Contro Fiorentina e Torino i giocatori dovranno dimostrare di meritare davvero la qualificazione in Champions League”.
L’ex tecnico bianconero ha quindi sottolineato l’importanza dell’atteggiamento e delle motivazioni nelle ultime due giornate di campionato, considerate decisive per il futuro europeo della Juventus.
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