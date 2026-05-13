Dopo l’esperienza poco brillante con la Fiorentina e una stagione da comprimario alla Roma, per Pierluigi Gollini potrebbe essere arrivato il momento di una nuova avventura.
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Ex viola – Gollini, a Roma un’altra delusione; ma dalla Turchia arriva una chance
L’ex portiere viola, arrivato nella Capitale per ricoprire il ruolo di vice Svilar, ha trovato pochissimo spazio nel corso della stagione, complice l’incredibile continuità del numero uno giallorosso, praticamente sempre presente tra campionato e coppe. Per Gollini appena una presenza stagionale, arrivata in Europa League e tutt’altro che indimenticabile.
Un bottino troppo magro per pensare a una permanenza anche nella prossima stagione. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio ai microfoni di TuttoMercatoWeb, sul portiere sarebbe infatti tornato con decisione il Beşiktaş, club che aveva già mostrato interesse nei suoi confronti in passato.
La pista turca starebbe prendendo quota proprio nelle ultime ore e non è escluso che possa arrivare presto un affondo concreto. Per Gollini si tratterebbe dell’ennesima tappa di una carriera vissuta spesso tra cambi di maglia e nuove ripartenze, stavolta con l’obiettivo di ritrovare continuità e centralità dopo una stagione trascorsa quasi interamente in panchina.
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