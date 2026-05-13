Ex viola – Gollini, a Roma un’altra delusione; ma dalla Turchia arriva una chance

Dopo Fiorentina e Roma, Gollini può ripartire dalla Turchia: il Beşiktaş è tornato forte sul portiere italiano.

L’ex portiere viola, arrivato nella Capitale per ricoprire il ruolo di vice Svilar , ha trovato pochissimo spazio nel corso della stagione, complice l’incredibile continuità del numero uno giallorosso, praticamente sempre presente tra campionato e coppe. Per Gollini appena una presenza stagionale, arrivata in Europa League e tutt’altro che indimenticabile.

Un bottino troppo magro per pensare a una permanenza anche nella prossima stagione. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio ai microfoni di TuttoMercatoWeb, sul portiere sarebbe infatti tornato con decisione il Beşiktaş , club che aveva già mostrato interesse nei suoi confronti in passato.

La pista turca starebbe prendendo quota proprio nelle ultime ore e non è escluso che possa arrivare presto un affondo concreto. Per Gollini si tratterebbe dell’ennesima tappa di una carriera vissuta spesso tra cambi di maglia e nuove ripartenze, stavolta con l’obiettivo di ritrovare continuità e centralità dopo una stagione trascorsa quasi interamente in panchina.