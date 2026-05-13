Torreira, che paura! L’ex viola aggredito con un pugno all’occhio

Brutta avventura a Istanbul per l'ex centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira. Il calciatore uruguaiano è stato vittima di un’aggressione all'esterno di un bar in un centro commerciale nel quartiere di Beyoglu a Istanbul: un uomo lo ha colpito con un pugno al volto, causandogli escoriazioni e un vistoso gonfiore all'occhio sinistro. Solo l'intervento tempestivo dei presenti e delle guardie di sicurezza ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Il tentativo di fuga

L'aggressore ha tentato la fuga a bordo di un taxi, ma è stato prontamente intercettato e arrestato dalla polizia locale. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era già destinatario di un ordine restrittivo, dettaglio che aggrava la sua posizione legale. Torreira, visibilmente scosso ma fuori pericolo, ha già provveduto a sporgere formale denuncia per l'accaduto. A renderlo noto è Haberler.