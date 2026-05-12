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Bernardeschi segna, esce e fa polemica. Italiano stempera: “Ce l’ha nel contratto”

Federico Bernardeschi Bologna
La battuta su Bernardeschi da parte di Italiani dopo la vittoria del Bologna per 2-3 in casa del Napoli di Conte
Redazione VN

Vittoria a sorpresa del Bologna a Napoli nella gara che ha chiuso il 36esimo turno di Serie A. Il 3-2 per la squadra di Vincenzo Italiano è stato aperto dal gol del vantaggio a firma di Federico Bernardeschi dopo 9 minuti: i due ex viola sono stati protagonisti di un momento di tensione quando l'esterno è stato sostituito e ha avuto una reazione stizzita. Italiano ne ha parlato a Dazn e in conferenza stampa.

Berna mi ha confidato che nel contratto ha scritto che ogni volta che lo cambio deve calciare via qualche bottiglietta. Ha ancora dati impressionanti a livello fisico e il sinistro è a posto. Sapevamo di doverlo aspettare e ora è al top come Rowe, sono contento.

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