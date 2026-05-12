Bernardeschi segna, esce e fa polemica. Italiano stempera: “Ce l’ha nel contratto”

Vittoria a sorpresa del Bologna a Napoli nella gara che ha chiuso il 36esimo turno di Serie A. Il 3-2 per la squadra di Vincenzo Italiano è stato aperto dal gol del vantaggio a firma di Federico Bernardeschi dopo 9 minuti: i due ex viola sono stati protagonisti di un momento di tensione quando l'esterno è stato sostituito e ha avuto una reazione stizzita. Italiano ne ha parlato a Dazn e in conferenza stampa.