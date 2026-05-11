Izzo attacca Burdisso: “Scarso da giocatore come da dirigente”

Armando Izzo è pronto ad affrontare i playoff di Serie B con il suo Avellino. Ma nelle ultime ore il clima attorno al difensore, passato alla squadra irpina dal Monza lo scorso gennaio, si sta scaldando. L'ex Genoa è infatti stato protagonista di un battibecco social in cui ha attaccato alcuni membri della squadra biancorosssa. In particolar modo, si legge su gazzetta.o, il tecnico Bianco e il direttore Nico Burdisso: