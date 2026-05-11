Armando Izzo è pronto ad affrontare i playoff di Serie B con il suo Avellino. Ma nelle ultime ore il clima attorno al difensore, passato alla squadra irpina dal Monza lo scorso gennaio, si sta scaldando. L'ex Genoa è infatti stato protagonista di un battibecco social in cui ha attaccato alcuni membri della squadra biancorosssa. In particolar modo, si legge su gazzetta.o, il tecnico Bianco e il direttore Nico Burdisso:
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Izzo attacca Burdisso: “Scarso da giocatore come da dirigente”
Il difensore dell'Avellino Armando Izzo lancia un attacco molto duro nei confronti del ds del Monza Nicolas Burdisso
Il commento—
Dì al tuo scarso allenatore che se c’ero io in panchina arrivavo primo in classifica. Senza parlare del direttore (Nicolas Burdisso, ndr) che era scarso da giocatore e lo è pure da dirigente
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