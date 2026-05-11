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Izzo attacca Burdisso: “Scarso da giocatore come da dirigente”

Izzo attacca Burdisso: “Scarso da giocatore come da dirigente” - immagine 1
Il difensore dell'Avellino Armando Izzo lancia un attacco molto duro nei confronti del ds del Monza Nicolas Burdisso
Redazione VN

Armando Izzo è pronto ad affrontare i playoff di Serie B con il suo Avellino. Ma nelle ultime ore il clima attorno al difensore, passato alla squadra irpina dal Monza lo scorso gennaio, si sta scaldando. L'ex Genoa è infatti stato protagonista di un battibecco social in cui ha attaccato alcuni membri della squadra biancorosssa. In particolar modo, si legge su gazzetta.o, il tecnico Bianco e il direttore Nico Burdisso:

Il commento

—  

Dì al tuo scarso allenatore che se c’ero io in panchina arrivavo primo in classifica. Senza parlare del direttore (Nicolas Burdisso, ndr) che era scarso da giocatore e lo è pure da dirigente

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