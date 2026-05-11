La Fiorentina rescinde consensualmente il suo contratto con l'esterno Tariq Lamptey. L'ufficialità è arrivata nella giornata di oggi dopo che nelle passate settimane si era parlato di un accordo sostanzialmente raggiunto. La sua breve avventura in viola, anche e soprattutto a causa del terribile infortunio, è stata un flop totale. E un discreto bagno di sangue per quanto concerne le casse societarie.
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VIOLA NEWS altre news ex viola Lamptey è un flop assoluto. Quanto è costato fra cartellino e stipendio
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Lamptey è un flop assoluto. Quanto è costato fra cartellino e stipendio
Ecco quanto è costato alla Fiorentina Tariq Lamptey fra costo del cartellino e stipendio del giocatore. Un bagno di sangue
Quando è costato Lamptey—
Lamptey è arrivato dal Brighton per circa 6 milioni di euro. Oltre al costo del cartellino, però, va considerato anche lo stipendio. Il ghanese aveva firmato un accordo che prevedeva uno stipendio da 1,5 milioni di euro netti all'anno. Andando a spanne e considerando 9 mensilità lorde, la Fiorentina dovrebbe aver speso circa 2 milioni di euro. A queste cifre (8 milioni) va aggiunta anche la probabile buonuscita riconosciuta al calciatore. In totale (buonuscita esclusa) Lamptey è costato alla Fiorentina circa 320mila euro per ogni minuto (25) giocato. Ma in realtà la cifra è probabilmente più alta.
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