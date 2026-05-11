Lamptey è un flop assoluto. Quanto è costato fra cartellino e stipendio

Ecco quanto è costato alla Fiorentina Tariq Lamptey fra costo del cartellino e stipendio del giocatore. Un bagno di sangue

La Fiorentina rescinde consensualmente il suo contratto con l'esterno Tariq Lamptey. L'ufficialità è arrivata nella giornata di oggi dopo che nelle passate settimane si era parlato di un accordo sostanzialmente raggiunto. La sua breve avventura in viola, anche e soprattutto a causa del terribile infortunio, è stata un flop totale. E un discreto bagno di sangue per quanto concerne le casse societarie.