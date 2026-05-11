Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Lamptey è un flop assoluto. Quanto è costato fra cartellino e stipendio

altre news

Lamptey è un flop assoluto. Quanto è costato fra cartellino e stipendio

Lamptey
Ecco quanto è costato alla Fiorentina Tariq Lamptey fra costo del cartellino e stipendio del giocatore. Un bagno di sangue
Filippo Caroli Redattore 

La Fiorentina rescinde consensualmente il suo contratto con l'esterno Tariq Lamptey. L'ufficialità è arrivata nella giornata di oggi dopo che nelle passate settimane si era parlato di un accordo sostanzialmente raggiunto. La sua breve avventura in viola, anche e soprattutto a causa del terribile infortunio, è stata un flop totale. E un discreto bagno di sangue per quanto concerne le casse societarie.

Quando è costato Lamptey

—  

Lamptey è arrivato dal Brighton per circa 6 milioni di euro. Oltre al costo del cartellino, però, va considerato anche lo stipendio. Il ghanese aveva firmato un accordo che prevedeva uno stipendio da 1,5 milioni di euro netti all'anno. Andando a spanne e considerando 9 mensilità lorde, la Fiorentina dovrebbe aver speso circa 2 milioni di euro. A queste cifre (8 milioni) va aggiunta anche la probabile buonuscita  riconosciuta al calciatore. In totale (buonuscita esclusa) Lamptey è costato alla Fiorentina circa 320mila euro per ogni minuto (25) giocato. Ma in realtà la cifra è probabilmente più alta.

Leggi anche
Izzo attacca Burdisso: “Scarso da giocatore come da dirigente”
Adani punge la Juve e Vlahovic: “Quei soldi non li prendeva neanche Panatta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA