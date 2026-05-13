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Qui Juve, problemi al ginocchio per un titolarissimo. Yildiz in recupero

Qui Juve, problemi al ginocchio per un titolarissimo. Yildiz in recupero - immagine 1
La Juve torna al lavoro per preparare la sfida con la Fiorentina. Uno dei fedelissimi di spalletti lavora ancora a parte
Redazione VN

In vista del match contro la Fiorentina, la Juventus prosegue gli allenamenti alla Continassa, ma deve fare i conti con l'incertezza legata a Khephren Thuram. Il centrocampista francese è ancora frenato da un problema al ginocchio, il che mette in forte dubbio la sua presenza per la prossima sfida contro la Fiorentina. Questa situazione potrebbe portare alla riconferma di Koopmeiners come titolare a centrocampo.

Un recupero

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Sul fronte opposto, arrivano segnali positivi da Yildiz. Il turco sembra aver superato l'infiammazione al ginocchio sinistro che aveva destato preoccupazione nelle ultime settimane. Le sue condizioni sono in netto miglioramento. A scriverne stamani è la Gazzetta dello Sport.

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