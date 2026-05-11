Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Pioli è pronto a ripartire? Spunta l’ipotesi Atalanta: il punto

altre news

Pioli è pronto a ripartire? Spunta l’ipotesi Atalanta: il punto

Pioli
Stefano Pioli potrebbe tornare in panchina la prossima stagione. Occhio alla possibilità di un avvicendamento con Palladino
Redazione VN

Stefano Pioli è attualmente alla ricerca di una nuova panchina dopo la breve e difficile parentesi alla Fiorentina, conclusasi con l'esonero lo scorso novembre. Nonostante il recente fallimento in viola, si legge su calciomercato.com, il tecnico emiliano resta un profilo di rilievo sul mercato.

E a proposito di questo spunta come ipotesi nel futuro del tecnico l'Atalanta, pronta a cambiare guida tecnica a fine anno. Tuttavia, la concorrenza è serrata: il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbe valutando anche i profili di Vincenzo Italiano e Thiago Motta. La Fiorentina osserva interessata, dato che Pioli ha un contratto valido per ulteriori due stagioni a tre milioni netti annui.

Leggi anche
Milan alla ricerca di un nuovo ds. Di Marzio: “Contatti indiretti con Fabio Paratici”
Milan, contestazione della Sud: “Furlani per il fallimento. Giocatori imbarazzanti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA