Stefano Pioli è attualmente alla ricerca di una nuova panchina dopo la breve e difficile parentesi alla Fiorentina, conclusasi con l'esonero lo scorso novembre. Nonostante il recente fallimento in viola, si legge su calciomercato.com, il tecnico emiliano resta un profilo di rilievo sul mercato.
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Pioli è pronto a ripartire? Spunta l’ipotesi Atalanta: il punto
Stefano Pioli potrebbe tornare in panchina la prossima stagione. Occhio alla possibilità di un avvicendamento con Palladino
E a proposito di questo spunta come ipotesi nel futuro del tecnico l'Atalanta, pronta a cambiare guida tecnica a fine anno. Tuttavia, la concorrenza è serrata: il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbe valutando anche i profili di Vincenzo Italiano e Thiago Motta. La Fiorentina osserva interessata, dato che Pioli ha un contratto valido per ulteriori due stagioni a tre milioni netti annui.
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