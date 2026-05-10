Milan, contestazione della Sud: “Furlani per il fallimento. Giocatori imbarazzanti”

La dura contestazione del tifo organizzato del Milan nei confronti di Furlani e della società

La contestazione del tifo organizzato del Milan era attesa da giorni ed è esplosa già nel prepartita della sfida contro l’Atalanta a San Siro.

La Curva Sud Milano ha infatti distribuito una fanzine all’esterno dello stadio contenente un durissimo attacco nei confronti della proprietà e della dirigenza rossonera, chiamando direttamente in causa Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni e soprattutto l’amministratore delegato Giorgio Furlani.