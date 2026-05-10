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De Rossi: “Se mi vedo a Genova? Sì, stasera entro le otto, otto e mezza”

De Rossi
La battuta dell'allenatore avversario nel pre partita
Federico Targetti
Federico Targetti Caporedattore 

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato a Dazn prima della gara in casa della Fiorentina:

Le richieste sono bene o male quelle che abbiamo fatto nelle ultime partite, abbiamo un percorso di crescita davanti e devo motivare i miei anche senza rischi da correre.

Il prossimo Genoa

—  

Tutti programmano, qualcuno lo terremo, qualcuno no, io voglio intensità e quindi cercheremo tecnica abbinata ad essa. Chi rimane non smetterà di imparare e migliorare.

Futuro

—  

Io mi vedo ancora a Genova stasera, torneremo verso le otto, otto e mezza. La mia opinione è in linea con quella della dirigenza, ma dire sì o no sarebbe sbagliato in questo momento.

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