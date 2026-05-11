È un momento difficile in casa Milan dove la sconfitta contro l'Atalanta e la contestazione dei tifosi si sono sommati alle voci di mercato che prevedono una rivoluzione in arrivo. La dirigenza rossonera sta valutando il futuro del direttore sportivo Igli Tare e nel frattempo spuntano delle suggestioni.
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Milan alla ricerca di un nuovo ds. Di Marzio: “Contatti indiretti con Fabio Paratici”
Il Milan sta cercando un nuovo direttore sportivo e sulla lista c'è anche il nome del ds della Fiorentina
Tra i nomi accostati al Milan c'è quello di Tony D'Amico, in uscita dall'Atalanta. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore però è tornato a circolare anche il nome di Fabio Paratici con il quale ci sono stati dei contatti indiretti.
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