AGGIORNAMENTO - La Lega Serie A non ci sta. Per questo motivo è stato contattato il TAR per il ricorso alla decisione della prefettura. Si attendono aggiornamenti.
la decisione
Roma-Lazio si gioca lunedì alle 20.45. Ma la Lega non ci sta, ecco il ricorso
Prefettura—
È arrivata la decisione su data e orario di Roma-Lazio. Vi avevamo anticipato la possibilità che la partita non si giocasse domenica 17 maggio alle 12.30, come voluto dalla Lega di Serie A. Si è riunito a Roma il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha valutato la gestione dell'ordine pubblico e la mobilità urbana. Con particolare attenzione alla concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale il torneo di tennis degli Internazionali BNL d'Italia, in corso presso il Foro Italico.
La decisione del prefetto—
Per tale ragione il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha disposto che l'incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45. Lo slittamento a lunedì 18 maggio coinvolgerebbe anche altre quattro gare (Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Pisa-Napoli e Como-Parma). Tutte quelle che coinvolgono le candidate alla qualificazione in Champions, compresa quella che coinvolge la Fiorentina a Torino.
La posizione della Serie A—
L'amministratore delegato Luigi De Siervo ha confermato la contrarietà allo spostamento al lunedì. Secondo De Siervo, giocare di sera a Roma è troppo rischioso per motivi di ordine pubblico, mentre l’ipotesi del lunedì sarebbe “impraticabile” perché coinvolgerebbe migliaia di persone in un giorno feriale e creerebbe problemi organizzativi al campionato.
Cade la volontà del recente passato di evitare il derby in serata (a causa degli ultimi incidenti "serali"), ma alla fine è stato scelto il male minore, visto che fissare la partita alle ore 18 sarebbe stato un problema per gli abbonati, in un giorno lavorativo.
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