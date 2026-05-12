Prefettura

È arrivata la decisione su data e orario di Roma-Lazio. Vi avevamo anticipato la possibilità che la partita non si giocasse domenica 17 maggio alle 12.30, come voluto dalla Lega di Serie A. Si è riunito a Roma il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha valutato la gestione dell'ordine pubblico e la mobilità urbana. Con particolare attenzione alla concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale il torneo di tennis degli Internazionali BNL d'Italia, in corso presso il Foro Italico.