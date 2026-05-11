Il Brasile si prepara ai prossimi Mondiali. Carlo Ancelotti vuole riportare la coppa in Brasile dopo 24 anni, e le aspettative sul suo mandato sono alte. Oggi la Federazione ha ufficializzato i pre-convocati per la rassegna americana. Nella lista, come prevedibile, non c'è Dodò. In compenso c'è un ex viola, ovvero Pedro. L'attaccante del Flamengo si lotterà il posto con Igor Thiago, Igor Jesus e Kaio Jorge.
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I preconvocati del Brasile: niente Dodò. Ancelotti chiama un ex viola
Carlo Ancelotti ed il suo Brasile hanno comunicato i pre-convocati per il Mondiale.Non c'è Dodò
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