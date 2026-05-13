Dichiarazioni decisamente insolite quelle rilasciate da Arijanet Muric. Il portiere kosovaro, attualmente al Sassuolo in prestito dall’Ipswich Town, ha infatti annunciato pubblicamente la volontà di lasciare il club neroverde al termine della stagione.
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Sassuolo, Muric sorprende tutti: addio annunciato mentre è ancora in prestito
Muric annuncia pubblicamente l’addio al Sassuolo nonostante sia soltanto in prestito: parole rare nel calcio di oggi.
Una presa di posizione tutt’altro che banale, soprattutto considerando che si tratta di un calciatore arrivato soltanto in prestito. Muric ha spiegato di aver già comunicato la decisione alla società: “Non giocherò nel Sassuolo nella prossima stagione. Ho informato il club che non voglio restare qui dopo questa annata per motivi personali. Con la fine del prestito finirà anche la mia esperienza”.
Parole piuttosto nette e poco comuni nel calcio moderno, dove situazioni di questo tipo vengono spesso gestite lontano dai riflettori. Adesso il portiere farà ritorno all’Ipswich prima di valutare la prossima destinazione della sua carriera.
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