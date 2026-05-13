Yildiz verso la Fiorentina: “Partita importante. Pressione? Noi siamo tranquilli”

Yildiz parla della sfida contro la Fiorentina e della corsa Champions: “Fuori c’è pressione, ma siamo tranquilli”.

In casa Juventus cresce l’attesa per la sfida contro la Fiorentina, gara valida per il penultimo turno di campionato e decisiva per la corsa Champions dei bianconeri. In vista del match contro i viola ha parlato in queste ore Kenan Yildiz , intervenuto a margine di un evento organizzato allo Juventus Store dell’Allianz Stadium. Le sue parole ai microfoni di TMW:

“Da fuori si percepisce un po’ di pressione, ma noi siamo sereni. Ci aspettano due partite molto importanti per conquistare la qualificazione in Champions League e continuiamo a lavorare seguendo le indicazioni del mister”.

Nel corso dell’evento, inoltre, a Yildiz è stata fatta notare una curiosità statistica: il numero dieci juventino non ha ancora segnato contro la Fiorentina e si trova attualmente a quota 19 reti complessive con la maglia bianconera. Una statistica che ha sorpreso lo stesso turco, che ha replicato con un sorriso: “Non lo sapevo, sarebbe sicuramente un bel traguardo”.