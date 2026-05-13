In casa Juventus cresce l’attesa per la sfida contro la Fiorentina, gara valida per il penultimo turno di campionato e decisiva per la corsa Champions dei bianconeri. In vista del match contro i viola ha parlato in queste ore Kenan Yildiz, intervenuto a margine di un evento organizzato allo Juventus Store dell’Allianz Stadium. Le sue parole ai microfoni di TMW:
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Yildiz verso la Fiorentina: “Partita importante. Pressione? Noi siamo tranquilli”
Yildiz parla della sfida contro la Fiorentina e della corsa Champions: “Fuori c’è pressione, ma siamo tranquilli”.
“Da fuori si percepisce un po’ di pressione, ma noi siamo sereni. Ci aspettano due partite molto importanti per conquistare la qualificazione in Champions League e continuiamo a lavorare seguendo le indicazioni del mister”.
Nel corso dell’evento, inoltre, a Yildiz è stata fatta notare una curiosità statistica: il numero dieci juventino non ha ancora segnato contro la Fiorentina e si trova attualmente a quota 19 reti complessive con la maglia bianconera. Una statistica che ha sorpreso lo stesso turco, che ha replicato con un sorriso: “Non lo sapevo, sarebbe sicuramente un bel traguardo”.
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